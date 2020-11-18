奇鋐(3017)自結10月稅後盈餘為1.8億元，年成長5.26%，以目前股本35.33億元估算，每股盈餘為4.47元，隨著公司產品組合優化，法人預估，奇鋐今年獲利有機會創下掛牌後新高。

奇鋐因近期股價交投熱絡，應主管機關公布獲利自結數，奇鋐目前產品以5G AAU、風扇及散熱模組等通訊相關及散熱產品為主，在伺服器/資料庫中心產品部分，公司亦有機殼、VC(均熱片)及風扇等，隨著散熱產品新應用日增及產品組合優化，讓奇鋐今年毛利及獲利能力大幅提升。

奇鋐自結10月營收為34.91億元，稅前盈餘為2.95億元，年成長44.61%，稅後盈餘為1.8億元，年成長5.26%，單月每股盈餘為0.51元，累計前10月合併營收為326.3億元，年成長10.04%，稅後盈餘為15.81億元，以目前股本35.33億元估算，每股盈餘為4.47元。

奇鋐在日前法說會表示，公司目標是毛利率一季比一季好，進而推升公司獲利穩定成長。

(時報資訊)