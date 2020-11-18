下班啦！今天工作到十點多 忙碌也是好的，對吧？ 忙碌就會忘記煩惱😊 忙碌會感覺生活很充實😂 雖然回到家了 但是感覺好多事還沒做完😭 我的工作內容是什麼呢？ 每天要面談來應聘的老師 決定他們是否可録取 一年要面試近一千人左右 所以現在閱人無... 由陳子璇發佈於 2020年11月17日 星期二

日前補教名師高國華被拍到背著第三任妻子陳子璇，帶一位濃妝妹回家，被疑偷吃，不過高國華強調兩人關係清白，還自爆今天2月陳子璇就提離婚，而陳子璇在雙11這天，也在臉書發文認離婚，抒發恢復單身心情，昨(17日)她再度發文透露近況，更分享美照引起熱議。

高國華當年背著第二任主播妻蔡郁璇，和陳子璇在「國道忘情喇舌」轟動全台，隔年他扶正小三陳子璇，兩人結婚9年恩愛如昔，陳子璇更在高國華入獄低潮時，對他不離不棄，感情實屬不易，未料婚姻仍在今年畫下句點。

陳子璇坦言離婚，原因也不是高國華外遇，她也抒發自己隻身在外工作的最大痛苦，「因為疫情我都回不了臺灣，好久都是孤單的日子」，所以只要空檔就會沮喪、茫然，只能靠工作填補，還好有朋友和學生的鼓勵。

而陳子璇17日深夜，也PO文透露近況，分享自己的工作日常，不過配圖卻太過嫵媚，引起網友關注，邪惡視角讓她胸前白嫩春光若隱若現，讓網友都驚呼太美了，友人笑虧可以再照低一點，她幽默回應「本來照很低的，知道你會看，把它截掉了」，更有人直呼「兇器外露」，引起熱議。

(中時新聞網)