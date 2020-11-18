日前補教名師高國華被拍到背著第三任妻子陳子璇，帶一位濃妝妹回家，被疑偷吃，不過高國華強調兩人關係清白，還自爆今天2月陳子璇就提離婚，而陳子璇在雙11這天，也在臉書發文認離婚，抒發恢復單身心情，昨(17日)她再度發文透露近況，更分享美照引起熱議。
高國華當年背著第二任主播妻蔡郁璇，和陳子璇在「國道忘情喇舌」轟動全台，隔年他扶正小三陳子璇，兩人結婚9年恩愛如昔，陳子璇更在高國華入獄低潮時，對他不離不棄，感情實屬不易，未料婚姻仍在今年畫下句點。
陳子璇坦言離婚，原因也不是高國華外遇，她也抒發自己隻身在外工作的最大痛苦，「因為疫情我都回不了臺灣，好久都是孤單的日子」，所以只要空檔就會沮喪、茫然，只能靠工作填補，還好有朋友和學生的鼓勵。
而陳子璇17日深夜，也PO文透露近況，分享自己的工作日常，不過配圖卻太過嫵媚，引起網友關注，邪惡視角讓她胸前白嫩春光若隱若現，讓網友都驚呼太美了，友人笑虧可以再照低一點，她幽默回應「本來照很低的，知道你會看，把它截掉了」，更有人直呼「兇器外露」，引起熱議。
(中時新聞網)
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