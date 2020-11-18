統一7-ELEVEn獅日前逆轉勝中信兄弟，再度拿下中華職棒的總冠軍，對此，先前一直靜悄悄的的統一超商也將於20日起至23日推出優惠，這三天部分商品「第二件商品5折」、咖啡和現萃茶第2杯半價，此外，OPEN POINT「行動隨時取」則有大熱美買10送10的優惠。

統一獅隊繼2013年再度封王，統一集團旗下的康是美、統一時代百貨台北店及高雄店、高雄夢時代，率先推出優惠活動，而據點最多的統一超商7-ELEVEN也在公告，慶賀統一獅年度冠軍，將於11月20日至22日三天推出好康回饋。

7-11在官網表示，統一麵包、泡麵、飲料、冰品和乳品全面第二件五折起第二件五折起，City Cafe系列、現萃茶與珍珠系列飲品則有全面第二杯半價的優惠，另OPEN POINT會員單筆消費每滿百，立即加贈5點，1點等於1元，可以累贈。

此外，OPEN POINT「行動隨時取」也推出大杯熱美式咖啡、熱四季春青茶、統一巷口乾麵（麻醬）四合一袋、HIS CAFE純黑咖啡/醇熱咖啡等多項商品買10送10的優惠。

(中時新聞網)