46歲男星林志穎與老婆陳若儀結婚11年，陸續生下三個兒子，曾帶著長子Kimi上真人秀，不吝嗇在網路分享家庭生活。16日，林志穎PO了一家人在河濱公園野餐的照片，沒想到卻有網友趁機罵陳若儀，說她是白蓮花，暗指外表純潔、內心暗黑的女人。

林志穎16日在社群網站曬出三個孩子在草地上興奮跳躍的照片，其中一張陳若儀戴著帽子坐在野餐墊上，只有背影入鏡，未料部份粉絲依舊開戰，於留言處狂酸：「你能放棄曬你家那一位嗎」、「拜她所賜，林媽媽是惡婆婆，林志穎是媽寶男，就她是白蓮花」、「你老婆充分曝露自己的智商、情商和心機」、「上不了檯面的老婆就別拿出來了」，但也有網友替陳若儀緩頰，「沒有心機吧？不是婆婆太強勢了嗎？」、「他們一家是真的很幸福，婆婆對媳婦很好，媳婦也很乖很懂事」。

陳若儀被網友罵翻。（圖／微博@夢想家林志穎）

陳若儀為何會招黑？這要從林志穎帶著母親和妻子上陸綜《婆婆與媽媽》說起，當時婆媳之間的互動掀起不少風波，林母被冠上惡婆婆稱號，但事後三人澄清只是節目效果，並無婆媳問題，但仍引起外界揣測。

再來，陳若儀婚前是模特兒，嫁給林志穎後幾乎息影，多年來一直被外界認定「粉絲成功上位」，讓她一度淚訴當林志穎老婆壓力很大，覺得「萬箭穿心」。

陳若儀曾哭訴當林志穎妻子壓力很大。（圖／微博@陳若儀）

(中時新聞網)