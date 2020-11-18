美國總統川普秋後算帳，於美東時間17日晚間發布推文，宣布開除美國最高網路安全官員克瑞布斯（Christopher Krebs）。

美國總統川普於美東時間17日晚間發布推文，宣布開除美國最高網路安全官員克瑞布斯（Christopher Krebs）。克瑞布斯帶領的網路安全和基礎設施安全局先前聯合其他政府、民間單位發布聲明，指出2020大選是「美國史上最安全的選舉」，公然打臉川普聲稱的「選舉舞弊」，川普在推文中痛批克瑞布斯的聲明「非常不正確」。

川普持續聲稱今年美國大選充滿選舉舞弊情事，至今仍不願承認敗選，美國國土安全部旗下的網路安全和基礎設施安全局（Cybersecurity and Infrastructure Security Agency，CISA）12日聯合全國州選舉主管協會、全國州務卿協會、美國選舉協助委員會等政府、民間單位發布聲明，指出今年大選是「美國史上最安全的選舉」，聲明中更用粗體字強調，「沒有證據指出任何投票系統刪除或遺漏選票，更改選票，或是以任何方式受到損害。」

網路安全和基礎設施安全局公然打臉的舉動顯然觸怒川普，在那之後國土安全部2名官員「被辭職」，連日來身為網路安全和基礎設施安全局局長的克瑞布斯也透露自己恐被炒掉。

川普昨（17）日晚間在推文中痛罵克瑞布斯最近有關大選的聲明「非常不正確」，「當中存在大量不恰當、詐欺行為，包括死人投票、監票員不能進入計票站，投票機器有差錯，把投給川普的票改成投給拜登，逾期投票等更多例子。因此，即刻起克瑞布斯終止擔任網路安全和基礎設施安全局局長。」

...votes from Trump to Biden, late voting, and many more. Therefore, effective immediately, Chris Krebs has been terminated as Director of the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2020

值得注意的是，川普發布推文後不久，他的推文又被推特註記「有關選舉舞弊的說法有爭議」。

被川普在推特開除後，克瑞布斯也立即在個人推特帳號發表回應，他說，「很榮幸為民服務，我們做對的事，保衛今天，明天就安全。」他原本推特的個人簡介是「首任網路安全和基礎設施安全局局長」，現在已經括弧加上「前任」一詞。

Honored to serve. We did it right. Defend Today, Secure Tomrorow. #Protect2020 — Chris Krebs (@C_C_Krebs) November 18, 2020

美國有線電視新聞網（CNN）報導，大選前夕，針對川普有關選舉詐欺的說法，克瑞布斯都是盡量避免直接批評老闆，而是採取默默提出異議的方式應對，不過最近幾天，克瑞布斯開始採行更強硬的做法，在另一個名為「克瑞布斯#保護2020」（Chris Krebs #Protect2020）的推特帳號上頻繁發布推文，一一查證川普陣營提出的陰謀論。

🚨Rumor Control Update🚨 New content in our “results accuracy” entry that expands on the controls elex officials use before, during, and after an election to ensure election-related software/hardware aren’t single points of failure. https://t.co/ePI3KBH87C #Protect2020 pic.twitter.com/ogZLUkqxMs — Chris Krebs #Protect2020 (@CISAKrebs) November 12, 2020

(中時新聞網)