丁怡銘臉書文章。（圖／翻攝自臉書）

行政院發言人丁怡銘指控「台北市牛肉麵節冠軍就是用萊牛」，事後遭店家秀出「零檢出」證明打臉；丁緊急道歉並向業者訂100碗牛肉麵致意，卻出現行政院統編遭批「怡銘點餐，全民買單」，引發全民公憤，丁也在15日獲准請辭。丁私人臉書也被起底，裡面不僅多篇稱頌「自家老闆」行政院長蘇貞昌的文章，更不時以酸言攻擊國民黨與台北市長柯文哲。

丁怡銘2日在臉書發文，回憶自己十幾年前擔任新聞局長鄭文燦的秘書生涯，談到總統蔡英文與蘇貞昌的相處，寫道：「這十幾年下來，蔡英文總統豐富了自己的政治人生，蘇貞昌院長也進化為『對事嚴格、對人溫暖』的2.0版。總統和院長兩人從競爭到和解，從講話靠秘書傳話到無話不談、互相信任，到現在能夠一起守住疫情、穩住經濟，還勇敢推動婚姻平權，守護台灣的民主，任何人將過去的事情拿出來炒作，也只是證明兩人現在攜手合作的可貴。」

6日丁怡銘又在臉書發文，刊出蘇貞昌出席會議側影，寫道：「疫情期間，很多的大型會議無法按照原訂時程召開，但是因此說政院沒開大會就是不做事，就只有國民黨喊得出來。所謂衝衝衝並不是名字諧音而已，專案會議、部長會議、幕僚會議一個接一個，在會客室開、在簡報室開、在走廊開、在Line群組開，甚至在議事遭杯葛時也在休息室開。每一個會議都要討論、要權衡、要裁決。」更痛批：「世界轉動的速度如此之快，如果萊克多巴胺美豬真能像國民黨請來的偽榮總醫師說的，搖頭效果250倍，那真的大家應該都來一點。」

不僅如此，上月31日「台灣同志大遊行」舉辦，丁怡銘也在臉書發文，引述過去柯文哲受訪表示，「從同志議題到核能到統獨全部都是意識形態」的影片畫面，對照柯站在台北市政府前的彩虹地景「彩虹起跑線」照片，諷刺道：「忘記了時間這回事，於是謊言說了一次就一輩子。」

隨著「牛肉麵之亂」，丁怡銘的私人臉書遭起底，除了看見他對蘇貞昌的忠心與力挺，也可看出他對攻擊國民黨與柯文哲的不遺餘力。事件爆發後，不少網友「出征」丁臉書，紛紛在文章下留言：「謊言是不是一輩子，跟良心有關！跟時間無關」、「你這次造謠也是一輩子的事了，樓上這句話，說得好棒喔！」「川普選輸了啦。下次換民進黨」、「最不會發言的發言人⋯…恭喜您。一路好走」、「終於下台了吼！為了萊豬不惜抹黑店家打擊柯文哲的人，你有種明年每天都示範吃萊豬一年。」

丁怡銘臉書文章。（圖／翻攝自臉書）

丁怡銘臉書文章。（圖／翻攝自臉書）

(中時新聞網)