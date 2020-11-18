新冠疫苗最快年底上市，但日本電信、媒體巨頭軟銀(Softbank)創辦人孫正義受訪時表示，無法預知剩下2、3個月還會發生甚麼狀況，軟銀今年已出售約800億美元(約2.34兆臺幣)資產，以確保有足夠現金流應對「最壞情況」。

孫正義以2008年金融海嘯時雷曼兄弟控股(Lehman Brothers Holdings)倒閉為例，說明單一事件就可能為全球經濟帶來浩劫。他說：「當然疫苗就要出現了，但誰知道未來2、3個月會發生什麼事？任何災難都可能發生，因此我們正為最壞情況做準備。」

他也認為全球股市近2周榮景不會持續，若股市下行，軟銀可能用套線所獲資金購買他們認為被低估的資產，或回購更多股票來平倉。今年3月軟銀就曾宣布要出售4.5兆日圓(約410億美元)資產來確保現金流，最終出售總額卻達2倍。

軟銀出售資產最大單筆交易當屬將IC設計新龍頭安謀(ARM)出售給美國GPU(圖形處理器)巨擘輝達(NVIDIA)，另外還售出美國T-Mobile價值約200億美元股票。不過ARM收購案尚待英國、美國、中國等政府相關單位審核，現金應該尚未到帳。

孫正義對疫情謹慎又悲觀，軟銀今日股價開盤就下挫，跌幅一度近1%，至臺灣時間8時50分跌幅0.75%，暫報6650日圓。

(中時新聞網)