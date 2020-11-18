新竹一位女子在包裝科技公司任職，今年2月工作時跌倒，發現已懷孕，她聽從醫師建議，請假安胎兩周，沒想遭公司直接將印製好的離職單給她簽署，遭公司惡意資遣，她憤而提告求償20萬；法院認為雇主確實剝奪了人格權和工作權，公司須賠償20萬，她也保住了工作。

判決書指出，該女子今年2月10日在工作場所跌倒，就醫後發現懷孕，經醫師評估有先兆性流產，需要安胎兩週，在家完全臥床休息，沒想到老闆知道後非但沒有體諒，反而歧視孕婦，在4月時引用《勞基法》第11條第4款業務性質變更解僱她，5月調解時又改口說是受到疫情影響。

該女指控，公司片面拿印製好的離職單給她簽署，根本就是變相施壓，她在這段期間身心受創，生活經濟來源也受到影響，這才決定提告求償20萬元，替自己討回公道。該公司則辯稱，雙方是合意終止僱傭關係，高女懷孕期間調職是有經過同意的，後來收到離職單也有給付資遣費，她離職後甚至向勞動部申請失業補助。

法院認為，公司當時只解僱該女一人，後來又引用不同的《勞基法》法條，兩者事由卻風馬牛不相及，明顯只是單方面想終止僱傭關係，的確有非法解僱的疑慮，也剝奪了她的人格權以及工作權，最終不採信資方的說詞，判公司得賠償孕婦20萬元，同時雙方的僱傭關係也依然存在，全案仍可上訴。

(中時新聞網)