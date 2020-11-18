風靡90年代的日本女神工藤靜香，在2000年和男神木村拓哉結婚後，就淡出演藝圈，親民的工藤靜香也不時在網上分享生活日常，不過工藤靜香昨（17日）卻透露，自己發生車禍，所幸雙方都沒受傷，而對方不但沒有責怪還安慰她，讓工藤靜香很感動。

工藤靜香昨晚在IG透露，她在開車途中遇到塞車，加上想喝水，腳不自覺沒踩住煞車，而撞到前方車子，工藤靜香趕緊下車道歉，沒想到對方駕駛還跟她說，自己也曾遇過類似的情況，還安慰工藤靜香不要在意。

對方的暖舉也讓工藤靜香感到窩心又羞愧，她直呼：「我再次意識到一點點鬆懈會給人們帶來麻煩。我很抱歉。」工藤靜香並表示她以後會更加小心，不會再讓這種事發生。

所幸這場事故並沒有人員受傷，而網友也紛紛留言關心工藤靜香：「幸好雙方都沒受傷」、「雙方都沒事，這真的是最重要的」、「雙方都安全，那就好」。

(中時新聞網)