香港易學天后麥玲玲揭曉明年桃花運旺盛的前三名生肖。(影片來源/YouTube/星座呦呦秀YOYO SHOW/如遭刪除請見諒)

11月已經過了一半， 2020年終於來到尾聲。不少人都迫不及待想趕快結束這辛苦又難熬的一年，迎接新的開始。網路節目《星座呦呦秀YOYO SHOW》就特別訪問到香港的易學天后麥玲玲，為大家揭曉12生肖在2021年的桃花運勢排行榜，其中，麥玲玲就強調有3生肖明年桃花運最旺。

第三名：生肖馬

麥玲玲表示生肖屬馬的人因為有「咸池桃花星」所以桃花運不錯，但是不要高興得太早，因為大部分都是屬於爛桃花的類型，尤其是結了婚的朋友，提醒民眾要小心把持。

第二名：生肖猴

和屬馬的人不同，屬猴的人都是偏正向的桃花，甚至有點好過頭，可能會出現先懷孕再結婚，雙喜臨門的情況，所以對有結婚懷孕打算的朋友是非常好的機會。但麥玲玲也勸道，如果沒有心理準備步入家庭的人須要多加注意，小心不要「搞出人命」！

第一名：生肖虎

屬老虎的朋友有「太陽星」和「天乙貴人星」，所以桃花運非常旺，尤其是屬虎的女生，所以想脫單的女生要好好把握今年。

除了各生肖的桃花運勢之外，麥玲玲也提供幫自己增加桃花運的秘笈，她強調今年大家的桃花運在正南邊，可以擺放花樣、顏色鮮豔的地毯或是鮮花帶動桃花。相對的，如果非單身的朋友想避桃花可以放像是淺灰色等淡淡顏色的地毯，也可以在東北位放有果實的植物或是紅色的燈，能讓結婚、添丁等好事開花結果。

(中時新聞網)