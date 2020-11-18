美少女偶像團體出身的大陸女星鞠婧禕，因精緻夢幻外型被日媒封為「4千年一遇美女」，而她柔美細緻的臉蛋加上纖瘦身形，自帶絕晨仙氣，從團體畢業後，鞠婧禕轉投戲劇圈，古裝扮相驚為天人，如今已是新生代中的「古裝專業戶」，而最近她主演的《如意芳霏》正熱映，造型美一波不在話下，連「綁架戲」都引發熱議。

鞠婧禕接演《芸汐傳》後大爆紅，正式開啟了她的古裝專業戶人生，陸續又主演《新白娘子傳奇》、《漂亮書生》等，都有非常好的成績，最近她又與男星張哲瀚再度合作，主演《如意芳霏》，其中的古裝扮相美出新高度，被認為更勝《芸汐傳》。

鞠婧禕的「綁架戲」，口咬小白布被譏猶如咬化妝棉，根本沒有封口作用。(取材自微博)

就在一片男帥女美粉紅泡泡中，鞠婧禕唯獨綁架戲招來了大量批評，讓人直呼看不下去，在這橋段中，鞠婧禕穿著大紅紗質古裝，襯托出雪白肌膚與一雙楚楚可憐的大眼，配合上遭到綁架的劇情，理應達到相輔相乘作用，沒想到問題出在她口中咬的東西。

鞠婧禕遭五花大綁在樹下，綁匪怕她出聲，於是使出經典招「塞布封口」，但觀眾發現，她嘴裡被塞的，僅是一塊折起的方塊小白布，彷彿咬著化妝棉一樣，根本一張口就會掉下來，毫無封口作用，看不下去開酸「彷彿口紅塗多了在擦嘴」、「把觀眾當傻子」、「笑死我了，這一吐不就能說話了嗎」，粉絲則替鞠婧禕感到可惜，覺得道具組不太可靠，否則被活埋的橋段，其實有好好展現了演技。

(中時新聞網)