F-16戰機失聯全力搜救蔣正志飛官 蔡總統最新回應

空軍第五聯隊26作戰隊隊長蔣正志上校，昨（17）日傍晚駕駛1架F-16單座戰機，進行夜間飛行訓練任務時，起飛2分鐘後，約在花蓮北面8海浬處突然從雷達光點上消失，目前全力搜救中。F-16已全面停飛檢查，總統蔡英文要求徹查事故原因，「該負責就負責，該檢討就檢討」。

蔡英文表示，目前所有單位都持續搜救當中，蔣正志上校是國軍的好長官、好弟兄，也是重要人才，已要求所有單位不可放棄任何機會，全力救援是目前最重要工作。

蔡英文指出，空軍F-16已全面停飛進行檢查，也要求必須徹查事故原因，該負責就負責，該檢討就檢討，也要求國防部，此時此刻國防戰備任務不可有私毫鬆懈，確保國家安全無虞。

蔡英文也呼籲全國人民，給國軍最大的支持及力量，同時希望國軍弟兄姐妹，此時此刻更要挺起胸膛，堅守崗位，各位是守護國土、守護國家的英勇戰士，而全體國人是他們最強的後盾，我們會一起繼續加油努力。

此外，國防部副部長張哲平表示，F-16全面停飛進行天安特檢，特檢完畢後才會予以規劃復飛，而特檢期間也會有IDF經國號接續相關任務，所以相關戰備不會有問題。

(中時新聞網)