網友敲碗的7-ELEVEN「統一獅封王」優惠來了！7-ELEVEN今（18）宣布，歡慶統一7-ELEVEn獅隊勇奪2020年中華職棒總冠軍，拿下隊史上第10座總冠軍，7-ELEVEN將於11月20日起連續三天，結合線上線下虛實整合擴大慶祝活動！

其中，OPEN POINT APP的「行動隨時取」推出CITY CAFE大杯熱美式咖啡、CITY TEA熱四季春青茶、統一巷口乾麵（麻醬風味）四合一袋、HIS CAFE純黑咖啡/醇熱咖啡以及UNI FIT氣泡運動飲等多項商品買10送10的優惠。活動期間購買行動隨時取商品，使用icash pay線上支付，每組消費加贈OPEN POINT點數10點，還有多款統一飲料、麵包、泡麵、冰品優惠。

另外，門市優惠部分包括：CITY全系列（咖啡/現萃茶/珍珠飲品、熱狗/大亨堡以及統一飲料、麵包、泡麵、冰品、布丁等，超過400項指定商品同系列任選第二件5折優惠活動（以價低者優先折扣），並加碼祭出全店消費滿100元贈送5點OPEN POINT點數。

7-ELEVEN強調，振興隨取卡、台積電商品福利卡結帳恕不參與本活動優惠。憑 icash2.0、icash Pay、OPEN錢包購買本優惠活動商品，無法同享立折5％、10％優惠；活動商品及其他未盡事宜，請依7-ELEVEN官網公告為主。

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