2020年度台灣十大新聞排行，大家最有印象是哪幾件事呢？是年初「黑鷹直升機失事」，或是「新冠肺炎爆發」？有網路媒體近日進行網路投票，據最新結果顯示，「罷韓過關，韓國瑜成史上首位遭罷免直轄市長」，成為最多人投票的選項，超過「政府宣布開放美豬」。

據網路媒體《Yahoo雅虎》針對「2020十大台灣新聞票選」進行網路民調，以「2020年度十大台灣新聞票選啟動，你投誰？」為題，並列出21個選項，投票時間為11月17日至21日，截至18日上午9時20分為止。據網友投票最新結果顯示，有52.3%網友投給「罷韓過關 韓國瑜成史上首位遭罷免直轄市長」略超過「黑鷹直升機墜毀 參謀總長沈一鳴共8人罹難」的51.9%。

根據最新的投票結果，台灣網友所票選出的10大年度新聞其他依序為：

一、「罷韓過關 韓國瑜成史上首位遭罷免直轄市長」佔52.3%

二、「黑鷹直升機墜毀，參謀總長沈一鳴共8人罹難」佔51.9%

三、「總統蔡英文宣布 自2021年起開放萊豬、30個月齡以上美牛進口」佔51.2%

四、「新冠肺炎爆發口罩搶翻 指揮中心首推實名制」佔35%

五、「台灣通姦除罪化 大法官宣告《刑法239條》違憲，即日失效」佔34.8%

六、「中華民國第15屆總統大選落幕 蔡英文奪817萬票成功連任」佔34%

七、「台灣確診破百 台灣封國、外籍一律禁入」佔27.3%

八、「北市林森錢櫃KTV大火釀6死 董事長練台生等7人遭起訴」佔26.7%

九、「中華民國首位直選總統 李登輝病逝享耆壽98歲」佔25.6%

十、「被控收賄介入SOGO經營權 立委蘇震清、廖國棟、前立委徐永明等12人被起訴」佔24.4%。

2020台灣十大新聞排行出爐 第一名竟創下驚人紀錄。(圖/翻攝自 雅虎投票網站)

(中時新聞網)