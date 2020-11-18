馬批無法加入RCEP是意識形態 王美花：我只是說事實 09:292020/11/18 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前總統馬英九提出台灣無法加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP）是因為蔡政府的意識形態作祟，經濟部長王美花18日表示，意識形態是想法，經濟部現在只是點出台灣無法加入RCEP的困難點，更重要的是，政府要積極去協助產業合作。 王美花18日出席立法院經濟委員會前受訪表示，台灣無法加入RCEP的原因有二，其一是因RCEP開始談判後就不會讓新國家加入，這會增加談判的複雜度，在過去各種談判當中都可以見到。原因二是想加入RCEP必須要所有成員國都同意，但因現有成員讓加入很有難度。 (工商 ) #CE #加入 #意識形態 #王美花 #台灣無 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 RCEP不得其門而入 黃暐瀚：陸攻台還不知何時 窮台是進行式 11:512020/11/18 政治 驚網紅行銷花百萬 柯文哲：找我就好 04:102020/11/18 地方新聞 強納森喻隔離讓人人變魅影 04:102020/11/18 娛樂新聞 紓困5.0超前部署？ 經部：國內產業有改善 會展業最需要 10:192020/11/18 財經 李國煌肖想帶道士搖鈴走紅毯 04:102020/11/18 娛樂新聞 專家傳真－非RCEP成員國的供應鏈重組 04:102020/11/18 專題周報 住破廟睡硬板 樂與士兵共甘苦 04:102020/11/18 兩岸藝文 親美不以犧牲兩岸為代價 04:102020/11/18 時論廣場 王文洋興訟犯3大錯 搶王永慶6000億遺產全敗 10:172020/11/18 社會 苗栗煉獄3／釋迦山獸夾汜濫！佛寺巡山狗慘截肢 連遊客都怕踩到 09:172020/11/18 社會 財經熱門新聞 美經濟未爆彈更甚金融海嘯 殭屍企業債務已逾39兆 - 財經 幹嘛去台積電上班！新竹炒房客遭起底 專家驚爆竟是他們 - 財經 航空業慘了 比爾蓋茲預言疫情後商務旅行驚人降幅 - 財經 地獄逃脫！3月股災500萬慘歸0 他靠這幾檔翻身暴賺2千萬 - 財經 喊抱到500元！3月押91張台積電神人現身 結局大驚 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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