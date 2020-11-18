前總統馬英九提出台灣無法加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP）是因為蔡政府的意識形態作祟，經濟部長王美花18日表示，意識形態是想法，經濟部現在只是點出台灣無法加入RCEP的困難點，更重要的是，政府要積極去協助產業合作。

王美花18日出席立法院經濟委員會前受訪表示，台灣無法加入RCEP的原因有二，其一是因RCEP開始談判後就不會讓新國家加入，這會增加談判的複雜度，在過去各種談判當中都可以見到。原因二是想加入RCEP必須要所有成員國都同意，但因現有成員讓加入很有難度。

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