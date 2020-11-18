美股回檔，台股加權指數18日開在13,628.42點，權王台積電（2330）開高在490元，隨即漲幅收歛，台積電概念股世芯-KY（3661）、精材（3374）、萬潤（6187）等早盤同步走揚，帶動指數緩步上揚。

美國股市16日因為疫苗傳佳音而跳漲後，17日漲勢暫歇，由藥妝店類股領軍走軟，經濟數據疲弱也壓抑股市表現。

道瓊工業平均指數11月17日下跌0.56％（167.09點）、收29,783.35點。那斯達克指數下跌0.21％（24.79點）、收11,899.34點。費城導體指數下跌0.86％（22.02點）、收2,548.96點。

群益投顧指出，台指期在相對高位提前結算，多項技術指標過熱，預估結算後買盤放緩。電子股接手走勢轉強，金融傳產股表現高檔震盪，資金穩定挹注非金電指數，推動17日盤中創新高。在主流類股留意IC設計、半導體暨材料設備、PCB、金融、運輸、鋼鐵、光通訊。

大型本土投顧指出，此多頭上攻力道強勁，自12,480點探底後，以V型反彈走法而再創台股歷史新高。不過，短線乖離確實太大，賣壓自然隨即湧現。台積電太過熱門，占大盤權重衝到30％，權王走勢將攸關大盤。

(工商 )