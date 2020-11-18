英飛凌科技（Infineon）支援機器人與自動化產業實作免維護的馬達變頻器。藉由推出採用 最佳化 D2PAK-7 SMD 封裝，搭載 .XT 互連技術的全新 1200 V CoolSiC MOSFET，可實現被動冷卻。相較於矽基解決方案，其損耗可降低達 80％，因此不再需要冷卻風扇與相關服務。此裝置能夠在伺服驅動器解決方案的各種額定功率實現高效率，其他受惠於此 SMD 裝置的應用包括精簡的充電基礎設施及工業電源供應器。

英飛凌工業電源控制事業部總裁 Peter Wawer 表示，無冷卻風扇的自動化解決方案在節省維護作業與材料方面，開啟了新局。藉由結合 CoolSiC 溝槽式 MOSFET 晶片與 .XT 互連技術，可提升小尺寸封裝的散熱與循環能力。這也有助於將驅動器精簡地整合進馬達或機器人手臂。

伺服驅動器是製造設備馬達的「啟動器」，SiC MOSFET 的電阻傳導損耗及可完全控制的切換暫態，能夠完美配合這類馬達的負載曲線。系統損耗可望降低 80％，相同 EMC 等級的 IGBT 解決方案 (dv/dt 為 5 至 8 V/ns 時) 也不例外。全新 CoolSiC MOSFET SMD 裝置的短路承受時間為 3 μs，符合電感器相對小且纜線較短的伺服馬達的需求。

採用.XT 技術透過晶片封裝互連能力，較標準封裝可額外散發 30％ 的損耗。CoolSiC .XT 產品組合具備同級最佳的熱效能與循環能力，因此相較標準技術，輸出電流可增加 14％、切換頻率加倍、操作溫度可降低 10 至 15 度。

D2PAK-7 封裝的 1200 V CoolSiC MOSFET 現已開放訂購。英飛凌預計在2021年將此 SMD 封裝產品組合延伸至 650 V，並提供超過 18 種全新產品的工程樣品。

圖說：英飛凌發表搭載.XT互連技術的全新1200 V CoolSiC MOSFET，可實現被動冷卻。

(工商 )