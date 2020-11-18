金管會上周正式宣布，明（110）年各幣別責任準備金利率將維持不變，也意味著明年包含外幣保單和利變型保單在內都有望「凍漲」，保費不會再提升，保戶可以先鬆一口氣。

責準率不變 明年保費凍漲

對於此一重大決定，金管會說明，自今年以來，受到新型冠狀病毒肺炎疫情影響，台灣因應國際局勢紛紛降息以救經濟，已於今年7月1日調降壽險保單責任準備金利率，目前考量4項理由依此水平維持不變，與7月1日正式上路的利率相同。

有關金管會主要考量的4項理由，首先是基於各幣別公債利率水平趨勢與今（109）年上半年的差距不大，其次是基於費率穩定性的考量，另還有分別基於消費者和業者的立場考量消費者權益及業者作業成本，正式宣布明年起適用的各幣別新契約責任準備金利率，維持今年下半年各幣別責任準備金利率，並持續關注市場利率，於明年間再視情形進行檢討。

金管會同時也提醒壽險業者，除了要確實審視市場走勢選擇適合的資產予以配置，並有效執行資產負債管理，更重要的是，回歸保險「助人」的初衷，建議多多銷售保障型與高齡化保險商品，以提高國人保險保障，同時也能推動各項業務穩健增長，可謂一舉兩得。

(中時新聞網)