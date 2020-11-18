某私立大學陳姓男副教授以「林婷」、姐姐等虛構身分，透過網路誘騙少年、少女拍攝裸照，供其觀賞、收藏，已有8人受害！南投地檢署檢察官張永政偵結，依違反《兒童及少年性剝削防制條例》以詐術使兒童或少年，製造猥褻行為之電子訊號罪，將羈押中的被告起訴，並求處10年以上有期徒刑。

南投地檢署主任檢察官吳錦龍指出，檢方在今年3月間，接獲南投縣警察局通報有犯嫌利用網路社群平台Facebook，引誘未滿18歲少年拍攝裸體照片後，再透過Facebook Messenger傳送供其觀賞、收藏等不法情事。檢察長張曉雯獲悉後，認事態嚴重，為避免更多兒童或少年受到戕害，立即指派張永政指揮南投縣警局草屯分局、科技偵查隊共同偵辦，並由檢察事務官協助調閱網路資料及後續採證分析。

專案小組成員透過科技偵查手法，鍥而不捨分析資料、還原證據及現場查訪蒐證，透過反覆交叉比對所得事證，清查出隱藏在網路虛擬帳號背後、陳姓男子的真實身分，竟是大學副教授！

今年6月間，在新北市石碇區拘提陳嫌到案，發現陳嫌曾犯相同犯行遭查獲，竟仍使用不同暱稱的臉書帳號，持續引誘少年拍攝製造猥褻影像，並有命被害人刪除對話內容行為，且掌握被害人所拍攝的猥褻行為電子訊號及臉書帳號，因此有滅證、勾串證人即被害人之虞，而向法院聲請羈押禁見。

但法院認為檢警已經保全被告使用的臉書帳號電磁紀錄，因此難認有滅證或勾串證人之虞，諭知請回，而駁回聲請；檢察官立即對陳嫌採取限制出海出境等保全措施，同時提起抗告，經台中高分院廢棄原裁定，發回南投地院重新審理後，裁定准予羈押。

張永政鍥而不捨，持續指揮專案小組深入追查，陸續清查出其他7名未成年被害人，除立即訊問被害人等以保全事證外，並通報南投縣政府社會處進行關懷保護。

檢察官認為，被告曾犯相同犯行，且經台南地院判刑7年，竟不知悔悟改過，所為已嚴重危害少年身心健全發展，且被害人數高達8名，因此請求法院從重量處有期徒刑10年以上刑度，以示懲儆。

(中時 )