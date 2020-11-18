國小生忙碌的期中考剛考完，身為家長的你，是否也鬆了一口氣？對於職業婦女而言，背負著工作和家庭蠟燭兩頭燒的壓力，往往是有苦說不出，以小編為例，家有高年級小學生，早上趕著上班、送孩子上學，下班後又趕著接孩子，回到家還要整理家務、盯著孩子寫作業……等，適逢期中考結束，連日來的陪讀念書也告一段落，著實鬆了一口氣！說真的，還挺累的〜本文小花平台從「理財教育不能等」觀點切入，提醒平日繁忙的職業媽媽們，在努力照顧孩子生活起居的同時，也不要忘了從小培養孩子的賺錢意識和理財力，畢竟正確的金錢的使用態度及方式，未來可是會大大影響孩子的金錢觀。

給孩子零用錢先釐清3盲點、及早建立正確理財觀

說到孩子的理財教育不能等，相信許多為人父母者都明白這個道理，但是仍有不少力有未逮者，直接將原因推拖：「沒時間」、「孩子還太小」……，小花平台保險顧問直指，這些都是藉口、懶惰的藉口，因為父母懶得教，可能因此抹煞了孩子的學習動機，「這是很可惜的，從現在開始，讓孩子養成良好的儲蓄習慣、正確地使用金錢，從小就逐步建立正確的儲蓄投資觀念。

大多數父母都很關心的「如何給孩子零用錢」話題，小花平台保險顧問認為，零用錢該怎麼給或是給多少都是一門學問，許多家長因為擔心孩子亂花錢或是不懂得珍惜而不願意給零用錢，也有家長煩惱孩子對於金錢斤斤計較，甚至興起一種比較心態。一般來說，「家長需要給孩子零用錢？」這個問題，必須先釐清3個常見的盲點：

盲點1、只關心給孩子零用錢的數字，卻不在意孩子如何花錢及花在哪裡？

盲點2、在給零用錢之前，沒有事先與孩子約定好這筆錢該如何花及花在哪裡？

盲點3、零用錢不與做家事掛勾，避免讓孩子產生做家事可以賺錢的誤解。

(中時新聞網)