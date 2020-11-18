日前台南發生重大校園安全事件，為使學生能有安心的學習環境，台中市清水分局針對轄區各級學校共計39所，全面檢視並強化校園安全維護作為。校園安全座談會、預防犯罪及交通安全宣導16日於靜宜大學舉行，由偵查隊、交通組、防治組等宣導學生校園租賃及治、交安等安全，以提昇外藉學生自我防護意識及能力。

清水分局長張啓祥率領偵查隊長、防治組組長及交通組等人、靜宜大學副校長簡義信及學務長、華語中心主任等人與會，並邀請內政部警政署國際組科長鄭明忠、台中市警察局外事科科長李富郁及各外籍學生80多名參與，傳達警察各項安全防護作為及提供協助相關措施，並傾聽學生意見，建立雙向溝通管道

張啓祥表示，校園安全一直本分局重點工作之一，為強化校園安全維護工作，除全面清查校園周邊監視器及照明狀況，另針對轄內各級學校進行校園安全評估檢測，加強校園周邊巡邏守望；並與學校建立密切的合作聯繫管道，與學生保持良好的互動。

靜宜大學外籍生踴躍發言，與清水警方交換意見。（清水分局提供／王文吉台中傳真）

另外，藉由座談會方式加強宣導學生自我防衛意識，呼籲學生行走於較明亮的廊道，保護自身安全，同時要「眼觀四面、耳聽八方」隨時留意週遭人、事、物，遇到任何問題，即時向鄰近警方請求協助。

靜宜大學副校長簡義信感謝清水分局平時即與學校保持聯繫形成校園安全防護網，於台南發生重大校園安全當下，張分局長立即率隊到校研議加強校園安全各項措施作為，至今已三次親自到校關心聯繫，要讓學生能安心求學安全的回家。

警政署國際組科長鄭明忠說，維護校園安全是警方責無旁貸且向來都相當重視的工作項目，在警方及學校的共同維護下，台灣校園仍是非常安全的環境，根據今年全球最大數據庫資料公布，台灣是全球治安名列第二最好的國家。

另外，中正大學每年民調民眾對警察維護治安的滿意度高達百分之81.9，顯見台灣民眾對治安非常有信心，治安沒有最好只有越來越好。另外，建議同學加入警政APP報案系統，英語版將於11月底前建制完成。

張啓祥補充說明，外籍學生因為語言及對臺灣風俗民情不熟，更應比本國學生需要關懷，警方將持續與學校共同維護校園安全，隨時將各項治、交安宣導提升同學自我保護觀念，以強化三面一體的守護網絡，建造安全學習環境，讓學生安心，並讓家長放心。

靜宜大學外籍生踴躍發言，與清水警方交換意見。（清水分局提供／王文吉台中傳真）

(中時 )