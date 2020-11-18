萊克多巴胺豬肉將在明年輸台，新北市長教育局18日在市政會議宣布，市府已與學校團膳業者、食材供應商已完成契約變更協商，除使用國產肉入約，也率先全國在契約明訂豬肉萊克多巴胺「零檢出」，若混充、假冒，將處違約金當日餐費總金額30％，以新北目前最大間的廠商合約計算，混充可罰160萬元，若被驗出萊克多巴胺還可再罰10％55萬，總計最高可達215萬元，預計一周內完成全市學校契約變更。

張明文說，11月10日教育局與學校團膳業者及食材供應商再次協商，本次契約變更內容四大重點，包括「豬肉及其再製品採用國產產品」、「食品、食材檢驗項目載明瘦肉精（含萊克多巴胺）不得檢出」。

罰則部分「發現有混充、假冒扣25點、處懲罰性違約金當日餐費總金額30％」、「豬肉及其再製品若驗出萊克多巴胺將扣25點、罰款當日餐費10％」，扣滿50點者解約。

教育局表示，以目前供應量最大的學校團膳廠商計算，如供應豬肉有驗出萊克多巴胺，違約金可能55萬元，發生混充、假冒狀況，違約金最重可能達160萬元，兩者都違規可以疊加至215萬元。

教育局說，市府為減少學校及廠商換約的困擾，已制定範本，正式函文各校，校方與廠商簽署即可生效，一周內完成契約變更，且食材都會上食材登錄平台載明食材產地，供家長查詢。明年起衛生局擴大稽查，加強抽驗肉品來源追 溯及原產地標示，違者依法處辦。

(中時 )