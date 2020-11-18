繼勞工保險基金陷入破產危機後，現在連國民年金保險基金也出現財務危機……。對此，日前衛福部坦言，為健全基金財務體質，鑒於國民年金保險餘額不足以支付未來20年保險給付，將依法調高保險費率至9.5％，每月增加新台幣27元至55元的自付額，預估受影響者高達300餘萬人，自明（110）年1月1日起正式上路。

一般戶每個月全額保險費需自費多繳55元

在閱讀以下文章內容前，究竟何謂「國民年金」，可能還有許多人不知道……。所謂的「國民年金」是台灣自民國97年10月1日起開辦的社會保險制度，主要納保對象是年滿25歲、未滿65歲且在國內設有戶籍並沒有參加勞保、農保、公教保或是軍保的國民。

一般來說，國民年金提供有「老年年金」、「身心障礙年金」、「遺屬年金」等3大年金給付保障，以及「生育給付」和「喪葬給付」等2種一次性給付保障，被保險人只要按時繳納保險費，包括生育時或是遭遇重度以上身心障礙甚至死亡事故，以及年滿65歲時，可以依規定請領相關年金給付或是一次性給付，以保障本人及其遺屬基本經濟生活。

衛福部表示，國民年金保險費率調整後，由原來的9％調整為9.5％，國民年金保險基金每年保費收入增加約16.9億元，「保費收入增加部分將全數作為全體被保險人未來保險給付使用，除了符合社會保險財務自給自足原則外，同時促使國民保險基金財務更加健全、得以永續經營。」

另一方面，值得注意的是，國民年金保險費率一經調整，其中一般戶每個月全額保險費需自費多繳55元，至於其他中低收入戶、中度及輕度身心障礙者、所得未達一定標準者（自付額30％至60％）每人每月自付保險費將增加27元至55元。

衛福部最後並提醒，被保險人如果有無力繳納保險費的情形，請儘速向戶籍所在地的直轄市或是縣市政府，申請低收入戶、中低收入戶或是所得未達一定標準資格認定，以提高自身保險費補助比率。針對相關疑問，民眾可以直接撥打國民年金諮詢專線：（02）23961266轉分機6066洽詢。

(中時新聞網)