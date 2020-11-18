昨(17)日多個環團於立院召開記者會表示，移動污染源減量政策上，政府應全面淘汰燃油機車，但現任環保署長張子敬今年卻推動補助老舊機車換購七期燃油機車，導致移動污染源不減反增，因此要求張下台。張子敬今(18)日回應，短期先把空污做適當改善，全面電動化是最終目標，對於環團批評也虛心受教。

立法院社福及衛環委員會今日審查環保署主管公務及基金預算案。針對昨日環團批評環署補助七期油車無助空污改善，張子敬表示，就減碳而言電動車絕對是最終目標，但原來補助是新購電動車，現在改成汰換補助，著眼在空氣污染改善。

張子敬指出，汰換一部老舊車當然汰換成電動車最好，但七期燃油車也有九成以上污染改善，短期希望先著眼空氣污染改善，待電動車技術逐步發展成熟，價格也具有競爭力時，民眾就會有更多汰換成電動車的誘因，全面電動化是努力的方向。至於環團要求下台？張子敬回答「謝謝指教」。

(中時 )