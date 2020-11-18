衛福部開設「新冠疫苗臨床試驗意向登記平台」後爭議不斷，一但受試者遭遇不良反應，恐無法申請國賠，今民進黨立委林淑芬在衛環委員會砲火猛烈，痛批食藥署將疫苗受試的不良反應責任丟給業者不負責任，要求政府提出具體解決辦法，但遭食藥署長吳秀梅果斷拒絕，還反嗆「妳質詢時間已到」，再度引爆綠委怒火。

對此，淡江大學全球發展學院院長包正豪在臉書上發文表示，立委質詢，結果備詢官員說：「時間到了」，基本上是要立委閉嘴滾蛋的意思。民進黨的官員確實比國民黨執政的時候，來得有尊嚴。

而民間的疫苗實驗，政府幫忙揪人，但如果出事，是你廠商要負責。但包正豪想問，政府為什麼要幫忙揪？政府在這裡扮演角色，民眾很自然會以為這是政府主辦的啊！為什麼不讓廠商自己招募？政府都已經準備要甩鍋，何必先揹起來，然後等出事才要甩？難道是要假裝自己很忙很有貢獻嗎？

而關於疫苗的IRB審查，包正豪認為這是小到不能再小的事，只有他們這種在學校的老師需要將計畫送IRB審查，但人家是藥廠和政府合在一起欸，哪裡需要去IRB？而且IRB是倫理審查，「你期待民進黨政府有「倫理」觀念，你真的期望太高。」

(中時新聞網)