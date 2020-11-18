自媒體普遍預測大選結果後，一直堅稱自己勝選並在全美多州發起選舉訴訟官司的美國總統川普再吞一敗。據《每日郵報》報導，即使主掌川普陣營全國選舉訴訟的川普私人律師與密友朱利安尼親自赴法庭上陣，但在賓州「監票員不得觀察計票」的訴訟官司仍吞敗；不過，他聲稱已準備好讓某些地方的訴訟輸掉，好讓其上訴至保守派法官占多數的最高法院。

川普私人律師與密友朱利安尼親自赴法庭上陣，但在賓州訴訟官司仍吞敗；不過他自稱有意讓部分訴訟輸掉，藉此上訴至保守派法官佔多數的最高法院。影片為朱利安尼離開法院。

報導指出，朱利安尼（Rudy Giuliani）親自赴賓州最高法院打「監票員不得觀察計票」的訴訟官司，並在法院上稱全國有普遍選舉舞弊的陰謀，稱「如果認為這些舞弊只是偶然，你們一定是傻瓜」，並嗆民主黨掌控的賓州各郡不讓共和黨監票員監看任何一張缺席投票的計票過程。

不過，法官仍以5-2否決川普陣營的訴訟，並指出賓州各郡有權決定各自的監票員規定，該州法律只規定當在計票時，監票員需在觀察室內，相關規定並未剝奪監票員觀察計票的能力。

另外，朱利安尼17日稍早時曾表示，川普團隊準備讓賓州與其他州輸掉部分選舉官司，藉此上訴至目前保守派法官以6-3占優勢的最高法院。他進一步指出，「我們就是要讓選舉訴訟案訴諸最高法院，故已經準備好讓部分訴訟輸掉，再讓他上訴至最高法院」。但報導稱，最高法院不一定會接受其上訴，可能保持地方次級法院的判決；就算川普在最高法院上讓他贏了地方選舉，地方州或民主黨也同樣可上訴至最高法院。

在知名的「莫里斯與亞瑟事務所」（Porter Wright Morris & Arthur）退出川普陣營在賓州的訴訟委任後，朱利安尼開始主掌包括賓州在內的全國訴訟。《紐約時報》報導指出川普給朱利安尼一日酬勞是2萬美元，比美國頂尖的律師還要高，但他已否認這一說法。

(中時新聞網)