隨著秋冬到來，台灣境外移入病例顯著增加，歐美疫情更是遠勝過去任何時候。由於秋冬季節有利病毒傳播，加上疫情持續1年，人們已經厭倦了遵守防疫必要措施，更有利病毒肆虐。美國疾管局13日便刻意公布一場不顧社交距離的室內婚禮，導致177人染疫、7人死亡的悲劇，提醒民眾注意。

美國疾管局（CDC）13日指出，小型聚會是導致美國新冠肺炎疫情直線上升的關鍵因素，呼籲民眾在普遍施打疫苗之前，不要對防疫掉以輕心。

CDC公佈一份報告，披露8月間一場在緬因州舉行的婚禮，由於賓主完全不遵循新冠肺炎(COVID-19）的安全防護措施，例如保持社交距離和戴口罩，結果釀成極大悲劇。

經過冗長的調查之後公佈的報告指出，8月7日在一個農村小鎮旅館裡舉行的婚禮，導致一共3波的COVID-19爆發，至9月14日止，一共有177人感染新冠病毒，其中已有7人病故。

CDC在11月13日發布的報告（MMWR）中說，死亡的7人及染疫演變成重症的人，都沒有直接參加這場婚禮，染疫的人有許多甚至是居住在100英哩之外。

報告顯示，這場室內婚禮，一共有55名賓客，已經超過了緬因州室內聚會目前允許的50人的上限，雖然現場有張貼告示，但主人沒要求、賓客也完全沒有人遵循任何COVID-19的安全準則，賓客肩並肩坐在一起，沒有保持社交距離，也沒有人戴口罩，就像一般婚禮一樣，他們相互擁抱、親吻、跳舞。

婚禮之後，有超過一半的參與者、共有30人隨後對COVID-19進行了測試都呈現陽性，和賓客接觸的小鎮居民，則有27人染疫，其中一人後來死亡。

一場婚禮讓美國小鎮的新冠疫情大爆發，沒有保持社交距離影響重大。（示意圖/Pixabay）

但疫情沒有就此打住，其中一名賓客沒有參加婚禮的父母，到距離婚禮地點100英哩外的一個長照機構工作，在那裡引爆了更大的感染風暴，導致36人感染、6人死亡。

接著病毒又擴散到200英哩以外的一個矯正機構，因為一名賓客到那裡工作，結果又造成82名員工和住民染疫。

世界衛生組織（WHO）7月也警告，婚禮最是危險，加州、紐約、賓州和堪薩斯州都因為婚禮而引發當地染疫人數大爆發。

相較其它場合，參加婚禮戴口罩和保持社交距離最是困難，就算你自己願意這麼做，也難保其它人也做得到，因此在回覆婚禮出席意願調查時，建議你多想一想。

(中時新聞網)