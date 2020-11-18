歐股從周一的八個月高點回落。歐洲許多國家推出嚴格的社交限制，掃掉投資人對新冠疫苗的樂觀經濟反彈預期。

周二泛歐Stoxx 600指數收跌0.92點或-0.24%，為388.82點。

歐股在周一因莫德納(Moderna)候選疫苗試驗的正面數據而收漲在逾八個月的高點；此前已有輝瑞(Pfizer)和BioNTech的正面進度，推進歐股一段升勢。

法國興業銀行策略師表示，狂歡是可理解的，但是無法持續，歐美疫情的飆升，會讓全球經濟持續數個月的疲弱。

瑞典擴大公共聚會的限制範圍；英國衛生顧問建議在全國封鎖期限結束後，強化三級限制系統；德國總理梅克爾(Merkel)考慮在下周進一步收緊社交限制。

旅遊股下跌1.1%。英國航空公司易捷(EasyJet)跌1.9%。該公司公布年度創紀錄虧損12.7億英鎊(約16.8億美元)。

健康照護股和技術股，按照往例在疫情嚴重時受惠，分別上漲1.3%和0.6%，為交易所表現最好的部門。

與成長掛勾相關的周期性部門例如石油天然氣股、汽車股，收復早盤損失，皆收漲約0.7%；投資人認為疫苗開發的進展將支援受創的部門。

TS Lombard分析師指出，疫苗的消息消除了下行的風險，但可能觸發的是輪動，而不是徹底的反彈；周期性部門將在此次輪動中勝出。

西班牙外換銀行(BBVA)跌4.4%，Sabadell銀行漲6.8%。兩家西班牙銀行宣稱，正進行合作談判，欲創造出該國第二大銀行集團。

菸草商帝國菸草(Imperial Brands)大漲7.3%。該公司上調2021年獲利展望，預期電子菸業務將推升獲利。

(時報資訊)