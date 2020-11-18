英利-KY(2239)積極搶攻電動車商機，預期2021年電動車占英利整體營收比重將從今年第3季的4％，至明年底可達12％。2022年北京奔馳電動車平台有機會在大陸上路，推升電動車的占比。

英利-KY第3季每股盈餘回升至1.75元，為6季來新高，主要由於第2季出貨遞延，加上低價原物料因素，毛利率約18％。第4季因進入車市旺季，法人推估單季營收優於第3季，毛利率持平在18％。展望2021年，大陸整體車市預期年成長10％，且今年第1季疫情導致封城，單季出現虧損，明年首季應可轉虧為盈，新能源車銷售已經連續5個月正成長，預估明年也將持續看增，法人估計全年營收年增5～10％。

今年前3季北京奔馳銷量逆勢成長5％，一汽大眾則持平，但都優於市場平均成長率-15％。客戶營收比重來看，一汽大眾仍是第一大客戶，占比42％，北京奔馳占比27％，沃爾沃加領客接近10％，上汽大眾2.7％。

英利-KY指出，明年以北京奔馳跟沃爾沃成長性較高，主要鋁合金相關部品成為電動車廠的重要選項產品後，沃爾沃的POLESTAR 2與XC 40電動車布局效益已發酵，明年交貨量會再提升。沃爾沃新的訂單2022年開始出貨，副車架及行人防護樑皆是第一次在沃爾沃汽集團的新項目。

北京奔馳將有更大的項目進來，主要再增加金屬表面處理產品，預計明年底放量，而2022年第一個電動車平台上線，北京奔馳營收比重將持續提高。

長春英利汽車申請海外掛牌，估計明年第1季在大陸上市，英利釋股後持股將降為86.7％。

(時報資訊)