雙11包裹堆積成山，超商貼出「超直白公告」解釋物流狀態。（圖／翻攝自臉書社團《新·路上觀察學院》）

許多民眾趁雙11優惠爆買一波，不少網友分享超商被包裹塞爆的驚人畫面，一名網友則貼出「超商公告」笑稱「店員感覺要被逼瘋了」，只見公告中以超直白的方式解釋各種物流狀態的意思，讓許多網友看了笑歪，這是新白話文運動，也意外釣出一票同路人感同身受。

一名網友在臉書社團《新·路上觀察學院》上分享，「店員感覺要被逼瘋了，但他覺得很淺顯易懂、很好！」從照片中可見，超商公告被貼在結帳櫃檯附近，內容仔細交代了所有物流狀態的意思。

該公告以超直白的方式解釋，訂單處理中意味著「你才剛下單」、包裹前往物流中心表示「司機才剛拿到貨」、包裹配達取件門市代表「你家附近的店才剛拿到貨」、買家取件成功則是「你終於拿到貨了」。

照片曝光後，引發網友討論，「樹大必有白癡，人多必有枯枝！店員與司機，真的是超級無奈！」、「都已經是中文還要翻譯真的是心累」、「新·白話文運動」、「很用心」、「有的人看到『配達取件門市』就急著去超商領，但簡訊還沒通知，電腦不會顯示，店員會被逼瘋」。

此貼文也釣出許多同路人留言表示，「做電商超有感！貨物才到物流中心就在那邊問為什麼沒收到取貨通知，Ｘ東西就還沒到啊」、「崩潰的物流司機路過」、「曾當過店員完全感同深受，還有客人跟他說『賣家才剛寄出』他還不信，還要我問他啥時買的，然後再解釋說昨晚買的，今早就到，哪有這麼快的？」

(中時新聞網)