新北市泰山區17日傳死亡車禍，20歲熊貓外送員倒地傷重不治。（戴上容翻攝）

熊貓外送員摔地安全帽噴飛亡 路口監視器畫面曝光（民眾提供／李俊淇新北傳真）

熊貓外送員摔地安全帽噴飛亡 公車監視器畫面曝光（民眾提供／李俊淇新北傳真）

新北市泰山區17日晚間傳死亡車禍，傅姓外送員行經明志路一段時，疑似未與前車保持安全距離，不慎摔車倒地安全帽脫落，頭部猛烈重擊地面受重創，現場留下大片血跡，經送醫仍不治。警方經初步調閱監視器研判為自摔事故，排除公車肇因，而確切事發原因仍待後續釐清。

此事件發生於17日晚間，20歲傅姓熊貓外送載著保溫箱，疑似未與前方的另位熊貓外送機車保持安全距離，前車急煞時，傅男來不及閃避，擦撞後摔落地面，因安全帽隨即脫落而造成頭部重創，車禍現場滿是血痕，場面駭人。

警方在初步調查時懷疑左側的公車肇事，但發現公車車輪並未沾有血跡，甚至車身也無擦撞的痕跡，因此排除公車與死者擦撞的可能性。而調閱監視器後，警方發現傅男在行駛其間離前方的另位熊貓外送員車距緊密，疑似未注意車距，自摔倒地後安全帽彈飛，才造成此次事故。

監視器畫面曝光後可見，影片中傅男行駛在外側車道與前車距離不到一公尺，左側有一輛公車行駛在旁，只見傅男急煞後，隨即往左側倒落地面，接著就再也未起身過。

而警消獲報到場後，傅男椅無生命跡象，雖經緊急送醫仍在17日晚間由家屬放棄急救，確切事故原因將待進一步釐清。

(中時新聞網)