一名網友日前在網路上分享煮菜時的「慘痛」經驗，他在煮菜時想要在湯鍋裡加入一池食用油，但當他加進去後，湯鍋內卻開始不斷起泡，他後來才發現原來他將食用油拿錯成「洗碗精」，讓他直呼「千萬、千萬洗碗精別買黃色的！」不過也有網友笑說「買可以食用的洗碗精」、「如果是煮麵，就真的是『泡』麵了」。

該網友在Dcard有趣版發文，他語重心長地勸大家「千萬、千萬洗碗精別買黃色的！」他貼上一張在廚房煮菜的照片，說「相信有些人家裡洗碗槽跟爐子相差不遠」，結果他不小心把放在爐子旁邊的黃色洗碗精當成食用油倒進鍋子裡，造成不可挽回的局面。

網友將食用油拿錯成洗碗精，讓湯鍋裡冒出許多泡泡。（圖／翻攝自Dcard）

被倒進洗碗精的湯鍋內開始不斷冒出泡泡，網友看到照片紛紛留言笑稱，「所以我都買接近透明色的沙拉脫，但是怕有時當成果糖用也很麻煩」、「鰹魚風味洗碗精是你的好選擇」、「要買可食用的洗碗精」、「你可以買橘子口味的洗碗精 這樣就可以吃囉」、「如果是煮麵就真的是名副其實的『泡』麵了」。

網友將食用油拿錯成洗碗精，讓湯鍋裡冒出許多泡泡。（圖／翻攝自Dcard）

醫師建議，如果不小心誤食洗碗精，洗碗精的成分大多數為界面活性劑，若非大量飲用，基本上不會產生即刻危害，但如果置之不理也可能會對食道及胃黏膜造成傷害，喝下時應盡速飲用牛奶或清水稀釋，以降低傷害並且盡速送醫。

(中時新聞網)