「2020台灣國際品牌價值調查」17日揭曉，巨大（9921）集團榮獲第五名，品牌價值高達5.62億美元、年成長17％，不僅高於健康運動產業平均值，也是今年前十大台灣國際品牌價值成長最高品牌、創下新高！

巨大18日早盤掀慶祝行情，盤中股價最高衝到288.5元、上漲了9.5元，漲幅逾3％，成交量已衝破千張。

由經濟部工業局主辦、財團法人台灣經濟研究院執行，全球權威品牌價值調查機構Interbrand 承辦的「台灣品牌價值調查」已邁入第19年，巨大集團已連續12年入圍前十大國際品牌。

負責鑑價的Interbrand分享今年年度品牌成長趨勢，運動健康產業透過數位化智慧及便捷特性，為消費者創造更加時尚、客製化的體驗。儘管面對疫情危機，健康產業整體成長價值最高，平均增長率為16％。巨大集團品牌價值較去年成長17％，不僅高於健康運動產業平均值，也是今年前十大台灣國際品牌價值成長最高品牌，以5.62億美金榮獲台灣國際品牌第五名。

巨大集團旗下除了大家熟知的GIANT（捷安特）品牌，近年來為因應消費者需求，陸續成立了 Liv 女性專屬自行車品牌、momentum城市休閒通勤自行車品牌、以及CADEX高端自行車零組件品牌。並於2020年初正式發佈以集團品牌（GIANT GROUP）為首的全新品牌架構，品牌管理目標從打造一個強勢品牌，轉移到打造強勢的品牌組合。

GIANT GROUP以母品牌之姿客觀支持各產品品牌發展，創造品牌1+1>2的綜效。

(工商 )