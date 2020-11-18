全球智慧未來教室與遠距教學解決方案大廠圓展科技（3669）宣布推出升級版獨家軟體 CaptureShare，全方位支援專業影音（Pro AV）攝影機。CaptureShare 為免費軟體，使用者只需透過 USB 線即可將 AVer 實物攝影機、AI 自動追蹤攝影機或 PTZ 攝影機與電腦連接，即可註記、照片拍攝、影音錄影和線上直播，輕鬆進行課程錄製和遠距教學。

圓展指出，CaptureShare 最初是專為 AVer 實物攝影機量身設計的獨家軟體，此加值版軟體可擴大支援 Pro AV 攝影機，大幅提升應用功能，讓老師可同時使用實物攝影機和 PTZ 攝影機，創造出不同於以往的教學內容，滿足更多元化的教學需求。

為了讓教學更順暢，CaptureShare 內建多種實用功能來輔助教學，如一鍵直播，使用者只要一個按鍵即可在 YouTube、USTREAM 或 LiveHouse.in 等受歡迎的影音分享平台進行教學直播，還可以直覺式的操作介面來全面操控 AVer 實物攝影機和 PTZ 攝影機，例如放大縮小、自動對焦、平移傾斜，還可開啟 AI 自動追蹤、點選預設鏡位等功能。

此外，使用者單可以用此軟體來錄製影片，也可用來拍攝快照並存檔，甚至可以讓老師即時地在影像畫面上標示註解、作筆記或繪製圖表，在教學直播時，還可選擇子母畫面（Picture-in-Picture）的版面配置，讓其中一個畫面用來展示實物攝影機拍攝教材的影像，另一個畫面則可用來即時呈現 AI 自動追蹤攝影機，追蹤著老師在教室內自由走動、與學生互動或在白板上書寫的影像。

除遠距教學和課程直錄播的應用外，CaptureShare 對 Pro AV 使用者而言更是一個可以取代昂貴、專業直錄播軟體的替代方案。包括企業、政府機構、體育競賽、電競比賽、遠距醫療和宗教儀式等活動，Pro AV 業者都能使用 CaptureShare 輕鬆擴大活動的效果與影響力。

(工商 )