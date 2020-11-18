被封為「男神始祖」的資深藝人劉文正1991年移居美國，神隱近30年，本月12日他過68歲生日，雖久未在鏡頭前現身，粉絲對他的關懷不減，日前便有劉文正的粉絲微博發文，大喊：「對您的愛始終如一」。

最近「永遠的東方不敗」林青霞重返微博，連發多張美照分享近況，引來許多粉絲追捧，也引來其他網友懷念起與她同期的男星劉文正，1975年他發行首張專輯《諾言》一炮而紅，接連再推出《門裡門外》、《永遠》，並跨行當演員，演出白景瑞導演的電影《門裡門外》，人氣高漲。

粉絲替劉文正隔空慶生。（圖／翻攝自劉文正legend微博）

1986年劉文正籌組飛鷹唱片，找來方文琳、裘海正與伊能靜籌組「飛鷹三姝」，上月底裘海正復出宣布明年將在TICC舉行在台首場個人演唱會，談到恩師劉文正，她感念對方當時大力栽培，讓裘海正順利從體壇進軍歌壇，更指劉文正教的不只是唱歌，還身體力行教導她們為人。

裘海正透露，當時劉文正很照顧，也很保護她們，不會逼她們去不想要的應酬，還會幫忙擋不必要的工作，裘海正很期待能再見到劉文正，親口說聲感謝。而劉文正退出演藝圈後完全神隱，本月12日他過生日，有粉絲便寫下：「劉文正先生，您的生日又到了。幾十年歲月如梭，大家心裡對您的愛始終如一。祝您生日快樂，幸福安康。」

該名粉絲也分享，每年11月12日，世界各地的粉絲或媒體、電台都有人為他慶生，還有電台主持人說，一位引退近30年的歌手，「而他仍然有那麼多歌迷想念他喜歡他，他的粉絲群仍然那麼活躍，這真是令人感動」。

(中時新聞網)