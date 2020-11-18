（11：07 更新內文）國內不孕症權威陳信孚辭世！學生今早在其臉書發布他的死訊，表示他於昨夜離開人世。學生透露，陳信孚生病這幾年，展現了堅強與活力，對於他的逝世，醫界也感到震驚與不捨，紛紛表達對他的懷念。就在他傳出病逝消息，台大醫院網路掛號仍有他的門診，他堅持工作崗位到最一刻，令人敬佩不已。

陳信孚是台大醫學院基因體暨蛋白體醫學研究所所長，也是台大醫院婦產部教授、主治醫師，於11月17日夜裡辭世。學生表示，陳信孚在多能幹細胞、生殖醫學以及不孕症婦產科領域，是專家中的專家。他的離開是學界以及醫界的一大損失。他是一位專業、正直、真心、關心、認真而且優雅的紳士，也因此把基蛋所孕育出一些他的味道。在他多年的帶領，學生深覺幸福也備感驕傲。

貼文透露，陳信孚生病這幾年，讓人更進一步看到他的堅強與活力，但也不捨他的辛苦。學生們願他自此無病無痛，在天上依然呵護著他的家人、基蛋所的師生，以及所有愛他的人。

陳信孚在不孕症領域夙有聲名，病患對他十分推祟，有人形容他「說話精簡，但人跟醫術很好。」有人則毫不保留的為他按讚，說「喜歡陳信孚醫生，他太認真了！」

(中時新聞網)