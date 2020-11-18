有關F-16戰機昨夜失聯墜海，國防部副部長張哲平上午在立法院表示，F-16戰機機隊已全面停飛，進行天安特檢，特檢期間的飛行警戒任務由台南、台中IDF戰機聯隊接替，戰備沒有問題。張哲平說，有關失事調查完成前不會做臆測，任何可能原因的說法，都可能造成軍心鬆動、對家屬也是傷害。

有關失聯飛行員蔣正志夜航訓練前休息多久？張哲平指出，空軍規定執行任務前要有8小時睡眠，這部分是調查重點。

至於共機侵擾，增加飛行員壓力，張哲平說這與事實不符，他強調，共機在西南空域來的是哪種機型，國防部會用相對機型對應，若來的是慢速機，就用慢速機，西南空域都用嘉義以南的飛機，不會動用到花蓮基地，昨天也是例行訓練，跟西南海空域毫無關聯。

目前搜救狀況，張哲平說，空軍出動5機型，12架次，海面艦出動13艘，其中海軍4艘，海巡署9艘。

張哲平說，昨天F-16戰機於晚上6時7分雷達光點消失後，參謀總長黃曙光於6時45分，進入衡山指揮所，空軍司令熊厚基於7時31分搭機赴花蓮，國防部長嚴德發於8時20分到空軍作戰指揮部坐鎮。

(中時 )