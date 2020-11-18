台灣影音直播領導品牌圓剛科技（2417）17宣布在台灣發表新品4K UHD網路攝影機（PW513），受到新品上市的利多帶動，圓剛18日股價以57.5元、上漲0.6元開出，一路維持紅盤走勢。

圓剛指出，新推出的4K UHD網路攝影機（PW513）是一款專為內容創作者、實況主及遠距工作者所打造的產品，可搭配圓剛直播軟體RECentral與CamEngine軟體來使用AI智能人臉追蹤、數位變焦（ePTZ）、降噪、美肌、動態濾鏡等功能。具備4K Ultra HD超高解析度、F2.8大光圈和94度超廣角鏡頭，滿足創作者對高質量影像的需求。

疫情衝擊下改變了全球企業的工作模式，然而，高密度的遠距會議也再度引發了人們對設備技術跟不上需求的討論，特別是多人會議，關於鏡頭位置的設置和如何展示會議資料始終是難以解決的問題；另外，對於個人創作者來說，鏡頭角度更是決定構圖和演出內容的最大侷限原因，即使畫面再清晰，無法靈活地移動角度讓許多好創意缺乏舞臺發揮。這次圓剛推出的新品4K UHD 網路攝影機（PW513）採用Sony Exmor技術和圓剛自身技術精確調校，大幅提升了畫面的清晰度和銳利度讓整體畫面的表現更是令人驚艷。

為了充分利用Sony Exmor 4K CMOS，圓剛在CamEngine 軟體中增加了與PW513結合使用的新功能，除了調整圖像設置、美肌和添加動態濾鏡外，圓剛還開發了AI智能追蹤和數位變焦（ePTZ）等功能。借助數位變焦（ePTZ）功能，創作者可以透過CMOS影像感測器進行預設鏡位，以切換不同設置來提高影像豐富度並同時保持出色的視訊質量。AI智能追蹤技術能追蹤創作者或來賓的嘴部動作，無論是移動位置或更換發言人，系統都能進行自動追蹤，使用者可隨心發揮不必屈就鏡頭。

PW513採 USB 3.0（Type C），隨插即用免安裝驅動，能與主流視訊、直播軟體OBS、RECentral等高度相容。在硬體方面以鏡頭遮蓋來回應以往消費者最關心的隱私問題，另具備了360度旋轉支架，方便使用者快速調整各種角度。

(工商 )