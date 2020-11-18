在數百萬失業的美國人失去政府的財務支持之際，受到新冠肺炎疫情不斷急升與家庭所得持續下滑影響，美國10月零售銷售額成長不如預期，並可能進一步放緩。

美國商務部周二公布，10月零售額月增0.3%，不如經濟學家預期的月增0.5%與9月份強勁的數據，並創下6個月來最小增幅。9月零售額從月增1.9%，下修至月增1.6%。與去年同期相比，美國10月零售額成長5.7%，優於9月的年增5.3%。

排除汽車、汽油、建材與食物服務後，美國10月零售銷售額微增0.1%，較9月的月增0.9%大幅滑落。這些所謂的核心零售銷售額與國內生產毛額（GDP）的消費者支出項目最為相關。

美國9月核心零售銷售額從月增1.4%下修至月增0.9%。

根據路透社統計，自本月初以來，美國每日新增確診病例一直都超過10萬人，使累計感染人數迅速飆破1100萬大關，促使越來越多州與地方政府祭出新的防疫限制措施。

這些限制措施，以及消費者避開酒吧與餐廳等擁擠的地方，可能削弱消費支出，並引發新一波裁員潮，在民眾失去政府每周的失業補貼後，其所得將進一步受到壓縮。

這項對數百萬失業與半失業勞工加發的補貼，是美國聯邦政府逾3兆美元新冠援助方案的一部分，但已經結束數個月之久。下個月，當政府針對自營、零工與其他不符合各州一般失業給付請領資格的援助計畫到期時，還有數百萬人將失去救濟。

此外，為已經用完6個月各州援助金資格的民眾提供救濟的另一項政府計畫也將於12月底失效。而在民主黨總統當選人拜登於明年1月20日上任之前，新一輪新冠紓困振興方案似乎也無望達成。

經濟學家預期今年下半年美國的零售銷售額僅將溫和成長，這將在導致GDP在第三季創下史上最強勁的反彈後出現放緩。根據摩根大通對信用卡與金融卡持卡人所做的調查，截至11月9日，消費支出已普遍下滑，而疫情傳播最快的州更是大幅縮水。美國第四季GDP季增年率預估將不到5%。其第三季GDP季增年率達到33.1%，創下歷史新高，扭轉了第二季的崩跌31.4%。

(時報資訊)