全球疫情日趨升溫之際，也讓日本10月貿易順差飆增至8729億日圓，較上年112億日圓相比，瘋狂飆增77倍。這多靠了中國大陸與美國消費者對日本汽車喜好，在汽車相關產品10月瘋狂外銷同時，也讓日本貿易順差再度寫下8個新高。

細看日本財務省(Ministry of Finance)這份最新報告，10月出口6.56兆日圓，上年同期6.57兆日圓，年減0.2%較預估值年減4.5%為優；至於進口則是5.69兆日圓，相較上年6.56兆日圓，更是年減13.3%較預估值年減9%則差一點。

雖然日本10月出口還是呈現減少狀況，但已是近兩年來，減少幅度最緩慢一次。不過這次貿易順差竟高達8729億日圓，比上年112億日圓相比，如同坐火箭直上雲霄般遽增77倍之多，雖不及2月的1.1兆，但已創下自3月以來新高。

10月這張亮眼的貿易順差成績單中，全球各區貢獻度以美國為最大，約7000億日圓，年增率達25%。其次是香港約3000億日圓，年增率1.5%。至於台灣也貢獻約1700億日圓，較上年同期增加23%左右。

10月出口6.56兆日圓中，以外銷各國整車車輛，汽車零組件等的運輸設備產品為最大宗，達1.5兆日圓。第二位則是半導體，積體電路IC等電子機械產品，為1.2兆日圓。第三名是像發電機，半導體機械等機具產品，近1.2兆日圓。

至於日本10月出口至全球市場中，以中國大陸年增10.2%最多，主要是靠高科技晶片製造設備與塑膠等產品。出口亞洲其他地區的年增率4.4%，亦為過去8個月來首次增加。美國市場主要採買日本汽車與零組件產品，雖僅小增2.5%，但已是連續第2個月增加，同時增幅創下逾1年新高。至於歐盟地區，則年減2.6%。

(時報資訊)