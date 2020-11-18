觀望氣氛濃，周二歐美原油期貨漲跌互見；據美國石油協會(API)所公布的最新數據指出，截至11月13日當周，美國原油庫存增加420萬桶，高於分析師原先預估之增加170萬桶；產油國聯盟(OPEC+)消息人士透露，面對新冠疫情確診數上升所帶來的需求不確定性，OPEC+傾向將目前770萬桶的減產計畫再延長3至6個月，並暫緩原訂於1月的下調減產幅度至570萬桶。
然而，OPEC+並未於部長級聯合監督委員會(JMMC)宣布2021年新的生產政策，因此市場將聚焦於石油輸出國組織(OPEC)與OPEC+今年底前，對石油供應作出的最終決定，終場歐美原油期貨漲跌互見；其中美國原油漲幅0.2%，倫敦原油跌幅0.2%。
美國NYMEX-12月輕質原油期貨上漲0.09美元，報每桶41.43美元；12月熱燃油漲0.01美元，報每加侖1.24美元；12月RBOB汽油維持平盤，報每加侖1.15美元；倫敦ICE-1月布蘭特原油期貨下跌0.07美元，報每桶43.75美元。(商品行情網)
(時報資訊)
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