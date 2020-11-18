廣越(4438))董事會通過以每股1.477美元，共1477萬美元、約台幣逾4.25億元，取得Principle & Will Co., Ltd.(宏昌生物醫療科技有限公司)50%股權，明年成長再增添生力軍。廣越總經理吳朝筆表示，明年廣越營收不含宏昌的部分就可望有2位數的年增。而廣越投資宏昌程序預計在今年12月底前完成，明年元月起，廣越就可以開始認列宏昌的營收和獲利。

宏昌生醫主要的生產項目是手術室用鋪單以及手術衣，兩者就占其一半的營業額，其次則為隔離衣、口罩、醫療組合包以及滅菌服等。今年在疫情激勵之下，業績毛利大躍進，上半年營收為1800萬美元，毛利率達到30%以上，營益率達21%。

宏昌生醫是台資企業，總部設在浙江平湖，過去在台灣是最大的醫療器材防護公司，2018年從欣意集團分拆出來之後，去年是沈潛的一年，今年則在疫情下業績大爆發，由於中國內需市場潛力看好，宏昌生醫還有擴廠計劃，廣越越南廠未來也可望支援生產。

法人預估宏昌生醫今年營收共3億人民幣，是與其母體公司2018年分家之後大豐收的一年，明年可望持續成長。宏昌目前董事長為莊逸君，未來廣越入股成為最大股東，董事長仍由莊逸君擔任。廣越這次是透過參與其現金增資，拿下50%的股權，與宏昌另一家持股10%的台不織布業者合作，三方共同發展醫療成衣市場，廣越將取得宏昌3席過半的董事席次。

(時報資訊)