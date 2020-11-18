1.凱美(2375)：法人估今年EPS逾4元，外資昨日繼續買超逾3000張，股價續創高點，來到62.5元。

2.嘉聯益(6153)：市場傳出明年拿下多個蘋果訂單，利多+外資買超加持，今早再創高點。

3.可成(2474)：明年毛利率看重回30%，轉機題材當靠山，股價穩健上攀，早盤攻高3%，創逾2個月高點。

4.漢唐(2404)：在手訂單430億元、明年展望穩健，多方神氣向上逼近220元，創4個月以來高價。

5.福華(8085)：進行進行土地活化，潛在收益可期，市場認同，股價攻高半根漲停板。

6.統新(6426)：樂看今明年營運正成長，激勵股價連3揚，晨盤放量彈升3%，寫波段高。

7.璟德(3152)：5G爆發，一路旺到明年，昨獲三大法人聯手買超相挺，晨盤彈高大漲半根停板，登4個月高。

8.生華科(6492)：買盤拉抬，晨盤火速攻頂，重返月線。

9.逸達(6576)：新藥權利金上看1.23億美元，激勵開盤跳空漲停，衝波段高。

10.大立光(3008)：華為出售榮耀，供應鏈絕處逢生，早盤吸引買盤相挺，股價放量走揚逾3%，站穩五日線。

11.三陽工業(2206)：今年機車銷售大爆發，明年會更好，鼓舞晨盤急飆6%，奔5年半高價。

12.巨大(9921)：入列台灣國際品牌第五名，早盤漲逾2%，收復季線、半年線。

13.旺宏(2337)：三大法人昨擴大買超，早盤續漲逾1%。

14.承啟(2425)：前3季獲利靚＋比特幣再飆，早盤挾量漲逾2%。

15.青雲(5386)：比特幣續強，激勵早盤亮燈漲停。

16.麗臺(2465)：比特幣攀近3年新高，早盤漲逾3%，收復周線。

17.事欣科(4916)：Q4營運有轉機，早盤漲逾7%，創波段新高。

18.聯發科(2454)：收購英特爾旗下FPGA電源IC，人氣不滅，早盤上漲逾2%。

19.凱羿-KY(2939)：輕質循環油採購合約爭議，恐認列10億損失，重摔至76.2元跌停。

20.淘帝-KY(2929)：前三季虧掉去年全年獲利，將發展二大新業務開創新市場，晨盤力漲逾2.5%。

21.威致(2028)：不畏列入注意股，Q3每股賺0.61元，早盤一度觸及16.8元漲停，再創短波高價，仍維持7.5%漲幅。

22.國際中橡(2104)：今年不認列歐洲區孤兒藥相關權利金營收，保守看明年營運，股價下滑逾3%。

23.久陽(5011)：Q3稅後淨利小賺0.14億元，晨盤量價齊揚，高攀至35.85元漲停價。

24.王品(2727)：疫苗救疫情+餐飲旺季，外資持續買超，今早急攻漲停板，創2018年6月以來高價。

(時報資訊)