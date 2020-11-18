台積電美國存託憑證（ADR）收低3.59%，未再創新高紀錄，但台積電(2330)今天股價開高，早盤開漲4.5元為490元仍在高檔整理。台積電昨日早盤股價最高506元再創新高，且市值同步再創13.12兆元新高水準。

美股費半指數壓回，台積電ADR終場收在95.71美元，跌3.56美元，跌幅3.59%，換算每股為台幣551.58元；台積電昨天股價收在相對低點，今早未隨著ADR開低，股價開盤上漲4.5元，並帶領台股開高。

外資上周三對台積電轉賣為買，近四個交易日共買超台積電48797張。周二則小幅賣超1110張。

台積電在智慧型手機銷售成長帶動，第4季營收可望達124億至127億美元，若以中間值125.5億美元計，將季增3.4%，可望續創歷史新高，全年營收也將成長3成。

隨著大客戶包括高通（Qualcomm）、超微（AMD）、聯發科與輝達（NVIDIA）需求暢旺，台積電明年上半年營運成長動能仍在。

台積電昨（17）日盤中一度突破500元、達506元創下掛牌新天價，小資族大舉搶進帶動台積電盤中零股成交高達112萬股同步創紀錄。

證交所統計，自盤中零股開放以來，投資人最愛買就是台積電，平均高達四成金額都在買台積電。

(時報資訊)