新北市反制萊豬行動，18日市政會議公布營養午餐最新契約，違規最高可罰160萬元；新北市長侯友宜會中表示，中央一直沒把SOP公布，地方只能從中下游去把關，這不是一句「萊豬不進校園」就解決，這個合約公布「不是宣示、是行動」，新北40萬學童的健康由市府守護。

新北市營養午餐本次契約變更內容四大重點，包括採購標的管理及品質中增列「豬肉及其再製品採用國產產品」、「食品、食材檢驗項目載明瘦肉精(含萊克多巴胺)不得檢出」、「豬肉及其再製品若驗出萊克多巴胺將扣25點」、「發現有混充、假冒扣25點、處懲罰性違約金當日餐費總金額30％」，扣滿50點者解約。

侯友宜說，這是全國第一個率先跟團膳業者自立午餐非常清楚的契約，這樣內容經多方討論，一周內一定要跟業者完成換約，這不是宣示，是一個行動，他也請各局處繃緊神經，全力防堵，教育局開第一槍，接下來要全力以赴具體行動。

侯友宜說，明年元月1日剩不到兩個月，我們擋不住，必須從源頭管理，還有中下游完整配討措施，不過中央至今在源頭管理沒有詳細規範，包括哪幾家進口商可以進口萊豬、每年進口多少量、 萊豬轉到地方哪幾家工廠、批發商是誰、萊豬來源、貨號多少沒有清楚標示，底下人員也弄不清楚，今天新北市如果要去查，也很難查得清楚。

侯友宜說，中央沒說請楚沒關係，地方從學校率先做起，起碼替學童把中餐守住，大家經過協商後，講好就去做。

侯友宜也說，這些問題不能全數歸咎於業者，但是勿枉勿縱，今天正式公布這個契約，不願參加的就請他就不要來新北提供營養午餐。

(中時 )