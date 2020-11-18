大陸減持美國公債曾被路透形容為「金融核彈」，根據美國財政部周二(17日)所公布國際資本流動月度報告，大陸已連4個月拋售美債，持有額度已降至2017年2月來新低，但網民仍嫌速度太慢。

根據報告，至今年9月止半年內中國就有5個月在減持美債，9月又拋出63億美元左右，但1兆617億美元規模仍是美國第2大債權國。美國最大債權國日本也連2個月減持美債，9月降低幅度約22億美元。大陸網路不少人認為政府持有美債太多，甚至有人問何時才能清倉。

不過專家指出，以拋售額度來看尚屬正常範圍，「之所以叫核彈，除了威力以外，也是因為幾乎不可能被啟動」，儘管可以削弱美元並對美國經濟帶來災難性影響，但大陸持有美債部位還是很巨大，大規模拋售除會導致直接投資損失，也不利於人民幣匯率穩定。以大陸減持美債速度來看，應該只是淡化美元影響轉向資產多元化配置過程，不至於像俄羅斯之前大幅清倉。

除中、日外，美國第4大債權國愛爾蘭也減持近200億美元規模，這些拋出的美債大部分由美國政府回購。美國財政部指出，外資已連2個月減持美債，9月外資持有規模約7.071兆美元，較8月下降120億美元。

(中時新聞網)