蔡英文總統今天表示，因應氣候變遷下的綠色政策，以及疫情後的經濟振興措施，要如何結合永續發展目標，成為綠色振興，是許多國家迫切思考的課題。呼籲政府與企業一起探索各種行動方案的可能性，把台灣的經驗，積極和全球夥伴交流。

蔡英文總統今天出席2020全球企業永續論壇致詞時表示，企業永續獎已經辦理了13年，讓企業永續獎發展成為愈來愈多企業的DNA。在過去的一年的國際評比中，台灣企業的環境、社會和公司治理、資訊揭露透明度高居全球第三，「可見大家的努力有很好的成果」。

她說，最近三年透過政府與民間共同成立的永續發展目標聯盟，不但全球企業永續獎頒給世界各地的企業，也經營出亞洲規模最大的企業永續論壇，今年在疫情的影響之下，我們防疫有成，更能夠維持這個重要的國際交流的平台。

蔡英文表示，大家的努力呼應了台灣重要的國際發展策略，在疫情衝擊全球的當下，我們不僅在防疫物資、防疫經驗上能夠實踐Taiwan can help 的精神，面對疫情後的全球性挑戰，包括氣候變遷、經濟及社會轉型等議題，我們同樣應該貢獻台灣的能力和經驗。

當然，她說，對世界帶來貢獻的前提是我們要不斷的提升自己，這幾年從主動參照聯合國永續發展目標開始，政府持續把永續發展當作施政的重點目標之一，我們透過台灣永續發展目標的訂定，規範國家永續發展的政策方向，並且確立了對應的指標。

我們也在推動5加2產業創新計畫，還有六大核心戰略戰略產業的時候，拉進綠能、環境經濟、循環經濟等關鍵的產業，引導企業使用潔淨的再生能源，並且在升級轉型的過程中，落實我們永續發展的價值。

蔡英文強調，對於我們企業重視永續發展的努力，政府也希望能給予更多的鼓勵，今年8月開始，我們啟動綠色金融行動方案2.0，以及公司治理3.0永續發展藍圖，就是要借重我們的金融機構的力量，透過責任投資，引導企業在影響供應鏈跟消費者的過程當中，一起為永續發展做出貢獻。

另外，我們也和國際夥伴共享經驗。她舉例，這個月初透過全球合作暨訓練架構台灣和美國、日本、荷蘭，交流循環經濟跟海洋保育的經驗。這些例子說明，關於永續發展，台灣做了很多，也想繼續做更多，「更重要的是，我們要在全球永續發展的議題上，實踐Taiwan can help的精神」。

她說，最近這段時間因應氣候變遷下的綠色政策，以及疫情後的經濟振興措施，要如何結合永續發展目標，成為綠色振興，這些都是我們許多國家迫切思考的課題。

她相信透過全球企業永續論壇的舉辦，政府和企業可以相互學習，一起探索各種行動方案的可能性，也可以把台灣的經驗，積極和全球夥伴來交流。「讓我們攜手同行，一起繼續為台灣為世界做出更多貢獻」。

(中時 )