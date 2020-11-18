針對媒體評論「軍隊年來演訓殉職事件，歸咎原因為軍運不佳」，國防部今（18）日嚴正駁斥，並指出，國軍維護國家安全，憑藉的是精實的訓練與愛國心，以及勇於承擔國家永續生存發展的使「命」，絕非媒體所謬稱依靠「運氣」，而全軍官兵都懷抱「用盡生命的一切，守護青天白日家園」的志向，不負國家與國人的託付。

國防部指出，因應海峽情勢日益嚴峻，國軍持續強化戰備訓練，以確保國家安全無虞。對於發生意外事件，均秉持務實的態度，痛定思痛、深究肇因，降低風險因子，以安定軍心與眷心。

國防部強調，遵三軍統帥蔡總統「國軍各部隊打起精神，堅守崗位」的指示，國軍因應共軍軍事威脅，絕不會出現戰力罅隙，也籲請國人給予國軍官兵精神上支持與鼓勵。

另有關媒體報導「F-16戰機失事研判機械因素可能性很高、地勤勤務過重」乙情，空軍司令部今(18)日嚴正駁斥，媒體引用所謂專家的論述與事實不符，強調率爾臆測飛安發生原因，除踐踏專業，並已造成軍心士氣的影響及飛官家屬傷害。

空軍司令部強調，本案是例行性訓練任務，相關機務工作均正常執行，有關失事原因還待專案小組進一步蒐整調查，目前以全力搜救協尋失事人員為重點，期望全體國人一同為飛行官蔣上校集氣，並籲請各界勿妄自臆測，擾亂現有搜救的步調。

(中時 )