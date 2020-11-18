台南市兒童科學館「科學童萌會暨帕克的奇幻科學特展」將於11月22日盛大開幕，為了讓學童更親近科學，活動藉由科學柑仔店科學闖關體驗等活動，讓學童從中認識生活科學。

2020第一屆台灣科學節由教育部主導五大國立科學博物館帶動，以多元形式讓全民參與一場盛大科學饗宴。藉此兒童科學館結合公私資源辦理「科學童萌會」親子科普推廣活動延續往下扎根，同時建置「帕克的奇幻科學特展」。

「帕克的奇幻科學特展」以光學、聲學、力學、電磁學等多種科學原理展場，帶領孩童透過操作體驗遊戲的過程中，認知生活中的基礎科學原理，在父母及家人互動陪伴中快樂學習，對科學知識引導、啟發、發展，從小培養兒童對科學的興趣，體驗好玩進而自然而然愛上科學。

「科學童萌會暨帕克的奇幻科學特展」本周日開幕，當天將舉辦「科學柑仔店科學闖關體驗活動」，力學、光學、電學、天文及自然生態等多種互動性科學操作體驗，完成闖關挑戰後，可獲得1張摸彩券，並可選1棉花糖或1帕克便條紙，藉由增加挑戰互動樂趣，讓孩童從遊戲體驗中學科學！

兒童科學館營業時間為星期三至星期日早上9點至下午5點，本次「帕克的奇幻科學特展」為免費入場參觀。

(中時 )