全球資料儲存暨管理解決方案領導供應商Seagate Technology plc宣布18TB SkyHawk AI硬碟開始大量出貨。SkyHawk AI是全球首款專為人工智慧安全監控解決方案打造的硬碟，能夠以更快的速度下達更聰明的決策。這款全新的硬碟可支援深度學習和機器學習的工作負載串流，適用於採用ImagePerfectAI的邊緣應用環境。

深度學習系統需不斷累積資料，以提供更準確、更聰明的預測與分析，另外，行為預測分析所需的資料量也遠勝過傳統錄影的需求。因此，這款硬碟的容量能夠滿足隨時間增加的資料量，SkyHawk AI可同時維持32道AI串流和64道影像串流，且能支援多機槽和具有AI功能的NVR。SkyHawk AI提供每年550TB的工作負載率，是標準安全監控硬碟的3倍以上，如此才能管理複雜的影像安全系統環境湧進的大量資料，且不會影響效能。這款硬碟能在傳統和含有AI的影像工作負載間進行靈活調整。

(工商 )